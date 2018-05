Siria:Usa, parte offensiva finale a Isis

WASHINGTON, 1 MAG - Parte l'offensiva finale contro l'Isis in Siria: lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa, assicurando che "i giorni in cui l'Isis controlla e terrorizza la popolazione siriana stanno giungendo alla fine". "Gli Usa, la coalizione globale e i partner locali, comprese le forze democratiche siriane, stanno lanciando operazioni per liberare le ultime roccaforti dell'Isis in Siria", rende noto Heather Nauert, portavoce di Foggy Bottom. L'offensiva era già stata preannunciata dal capo del Pentagono James Mattis.