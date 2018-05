Roma-Liverpool: Klopp "non siamo Barca, vogliamo la finale"

ROMA, 1 MAG - "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà fare tre gol, ce si riuscirà avrà meritato e complimenti. Noi siamo pronti e vogliamo inseguire il sogno della finale". Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia del match con la Roma, non vuole farsi condizionare dalla rimonta dei giallorossi col Barca. "Loro non hanno mai subito gol in casa - dice - ma noi non abbiamo mai perso".