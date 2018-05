Roma a Trigoria con maglia 'Forza Sean'

ROMA, 1 MAG - La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all'Olimpico con il Liverpool. I giallorossi hanno indossato una maglia con la scritta 'Forza Sean', un messaggio rivolto a Cox, il tifoso irlandese dei Reds gravemente ferito durante gli scontri di una settimana fa ad Anfield. Al centro sportivo giallorosso è presente anche il ds Monchi e molti tifosi che si sono radunati per incoraggiare i giallorossi.