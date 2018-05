Mostra multimediale Van Gogh a Venezia

VENEZIA, 1 MAG - Sarà una mostra multimediale sulla vita e opere del pittore Vincent Van Gogh quella ospitata a Palazzo Giustinian Faccanon di Venezia dal 2 giugno al 30 di settembre.La mostra ripercorre attraverso aree tematiche la vita del pittore, i luoghi dove visse, le persone che facevano parte del suo universo di uomo, più volte rappresentate, in periodi diversi, le tecniche usate. Nello spazio espositivo verranno usati 23 videoproiettori che immergeranno il visitatore all' interno delle opere, facendogli scoprire, quasi toccare, la tecnica del pittore,con immagini, suoni e parole, in un itinerario di avvicinamento alla profonda umanità dell'artista. In mostra è esposta la ricostruzione della camera da letto di Van Gogh, più volte dipinta, nel periodo di Arles; dal 20 febbraio 1888 all'8 maggio 1889 il pittore visse in questa solare cittadina del Midi, nel sud della Francia, circa 15 mesi, 63 settimane, 444 giorni. Durante il suo soggiorno produsse circa 200 quadri, circa 100 disegni e acquarelli, 200 lettere.