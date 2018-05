Genoa: verso riconferma Ballardini

GENOVA, 1 MAG - Manca solo l'ufficialità ma Davide Ballardini guiderà il Genoa anche la prossima stagione. Gli ultimi risultati infatti, uniti al lavoro del d. g. Perinetti, avrebbero convinto anche il presidente Preziosi. Il tecnico ravennate, arrivato alla dodicesima giornata con la squadra penultima per sostituire Juric, ha compiuto una vera impresa con una media punti da Europa League. Guadagnandosi l'affetto dei tifosi che ne hanno richiesto a gran voce la conferma. Per la prima volta, quindi, Ballardini, sempre subentrato a campionato in corso, potrebbe guidare il Genoa sin dalla preparazione estiva.