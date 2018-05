Ilva: Emiliano, nuovo governo ci ascolti

TARANTO, 01 MAG - "Mi auguro che qualcuno tra quelli che devono formare il nuovo governo in questo paese ascolti quello che stiamo dicendo oggi e provi a darci una mano. Tenere la nostra comunità divisa tra salute e lavoro è un'autentica tragedia".Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo al dibattito sull'Ilva e sull'accordo di programma per Taranto elaborato da associazioni e movimenti, che precede il concertone dell'1 maggio organizzato da Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Hanno partecipato anche il senatore Mario Turco,i deputati Giampaolo Cassese e Giovanni Vianello del M%S,il segretario nazionale della FlmuCub Antonio Ferrari, la giornalista Stefania Barca, le mamme di Brescia, i ragazzi di Casale Monferrato, i portavoce dei No Tav."Calenda ogni volta che io intervengo sulla questione Ilva non manca mai di rispondermi, evidentemente sta cercando di chiudere una vicenda per la quale era stato incaricato e lo vuole fare nonostante sia scaduto", ha anche detto Emiliano