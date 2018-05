Yara: a funerali madre Bossetti ammessi solo parenti

MOZZO (BERGAMO) , 1 MAG - Niente telecamere, niente giornalisti. Don Giulio Albani, il parroco della chiesa di Mozzo (Bergamo), dove si celebrano i funerali di Ester Arzuffi ha spiegato, prima della celebrazione, che sarebbero stati ammessi ad assistere solo i parenti. Per il funerale della mamma è arrivato dal carcere di Bergamo anche Massimo Bossetti, condannato in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio, che ha avuto un permesso dalla corte d'appello di Brescia. Bossetti è arrivato su un furgone della polizia penitenziaria che si è fermato accanto al portone d'ingresso della chiesa, ed è stato scortato dagli agenti all'interno. Al funerale erano presenti anche la moglie del muratore, Marita Comi, e la sorella Laura Letizia. Secondo quanto riferito da una partecipante alle esequie, Bossetti, nella chiesa in cui erano presenti solo i parenti della defunta, avrebbe brevemente "salutato la madre".