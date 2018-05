Tragedia sulle Alpi: tre bolzanini erano del Cai

TRENTO, 1 MAG - I tre bolzanini morti nella tragedia sulle Alpi erano soci esperti del Cai di Bolzano e le rispettive famiglie sono state avvisate ieri sera dell'accaduto. Elisabetta Paolucci, 45 anni, era figlia d'arte per la sua professione abituale d'insegnate, da cui si era presa un anno sabbatico: il padre, Mario Paolucci, era un ex professore del liceo Carducci di Bolzano, di cui era stato una colonna, e nello stesso istituto aveva insegnato anche la madre, Silvana Dalla Torre. La coppia, Marcello Alberti e Gabriella Bernardi, entrambi 53 anni, non aveva figli. Alberti era un noto commercialista del capoluogo altoatesino, che lavorava nello studio fondato dal padre. La donna invece lavorava come manager alla Thun, responsabile delle risorse umane. Da tempo i tre parlavano dell'escursione sull'alta via Chamonix-Zermatt, una delle più note e impegnative per gli appassionati, agli amici del Cai e li aggiornavano sulla situazione con fotografie sui social network.