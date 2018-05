Roma-Liverpool: Klavan,chance per finale

ROMA, 1 MAG - "La Roma è consapevole del fatto che in attacco siamo davvero una potenza, ma per questo si saranno attrezzati: noi comunque se esprimiamo il nostro miglior livello di gioco abbiamo grandi chance di andare in finale". Il Liverpool si prepara al big match dell'Olimpico che vale la finale di Champions League: Ragnar Klavan, alla vigilia della gara, carica così i Reds, che partono col vantaggio del 5-2 dell'andata ad Anfield. "Siamo forti e non dobbiamo avere paura - dice il difensore estone - se giochiamo come sappiamo fare partiamo da un'ottima posizione". Ma i due gol di Dzeko e Perotti a Liverpool e la rimonta sul Barcellona costituiscono per i Reds "un avvertimento. Con il Barcellona hanno dimostrato quanto sono forti. Giocano in casa con il loro pubblico. Sarà una grandissima semifinale. Ma siamo pronti e crediamo nelle nostre qualità, quindi dovremmo essere in grado di farcela".