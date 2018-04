Champions: Schick, col Liverpool cattiveria e coraggio

ROMA, 30 APR - "Abbiamo la possibilità di fare tre gol in casa. Dobbiamo andare in campo senza paura, con grande cattiveria e grande coraggio". Così Patrik Schick a 48 ore dalla semifinale di ritorno di Champions League col Liverpool. L'attaccante della Roma sarà in campo nel tridente titolare per provare a ribaltare il 5-2 subito dai giallorossi ad Anfiled. "Dobbiamo sicuramente ripartire dalla parte finale di quella gara, abbiamo visto che dietro non sono così forti come in attacco - spiega nell'intervista presente all'interno del match program della Roma -. Un fioretto in caso di gol qualificazione? Mi potrei tagliare i capelli cortissimi".