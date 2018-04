Ubriachi lasciano figlio 6 anni in auto

FIRENZE, 30 APR - Un uomo e una donna di 35 anni, peruviani, sono stati denunciati la notte scorsa dalla polizia per abbandono di minore, dopo che il loro figlio di 6 anni è stato trovato da due passanti mentre vagava solo nella zona di viale Redi a Firenze. Il bambino ha raccontato di aver passato la notte in auto col padre, poi di essersi addormentato e di essersi risvegliato trovandosi da solo nella vettura. Impaurito, è uscito in strada piangendo, attirando l'attenzione di due 25enni che hanno avvisato la polizia. Poco dopo l'arrivo della polizia sul posto si sono presentati anche i genitori del bambino, entrambi visibilmente ubriachi. Dato il loro stato di alterazione, il piccolo è stato affidato ad alcuni parenti.