Giudice Sportivo, 2 giornate a Cigarini

ROMA, 30 APR - Due giornate di squalifica. E' questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, a carico del centrocampista del Cagliari Luca Cigarini, che ieri è contro la Samp è stato espulso al 32' st per doppia ammonizione e poi, come riporta un comunicato della lega calcio, "a seguito del provvedimento di espulsione, ha proferito un'espressione blasfema". Altri undici calciatori sono stati squalificati per una giornata. Si tratta di Cataldi e Brignola (Benevento), Koulibaly (Napoli), Juan Jesùs (Roma), Vecino e D'Ambrosio (Inter), Leandro Castan (Cagliari), Caldara (Atalanta), Laurini (Fiorentina), Pjanic (Juventus) e Moretti (Torino).