Gattuso,battere Verona per senso rivalsa

MILANO, 30 APR - Gennaro Gattuso non vuole dimenticare la sconfitta dell'andata contro il Verona e chiede al suo Milan di conquistare sabato sera i 3 punti contro la squadra di Pecchia per la classifica e per un senso di rivalsa. "All'andata - ricorda Gattuso a Milan Tv - venivamo da un gol preso al 95' contro il Benevento, avevamo il dente avvelenato e il Verona ci ha fatto 3 pappine. Di stimoli ora ne abbiamo abbastanza, sia per quello che ci stiamo giocando anche per una questione di rivalsa, per come ci hanno battuto un girone fa. Dobbiamo pensare a com'era il nostro stato d'animo quando abbiamo perso quella partita". All'indomani della vittoria contro il Bologna, Gattuso si dice soddisfatto "della risposta della squadra dopo una settimana di tensione e la prestazione non entusiasmante contro il Benevento" ma si rammarica "di aver permesso agli avversari di rientrare in partita. Non è un caso che Bonaventura - sottolinea Gattuso - sia il nostro capocannoniere, siamo bravi negli inserimenti dei centrocampisti".