Berlusconi, dopo Fvg governo a c. destra

ROMA, 30 APR - "Il centro-destra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia con gli umori e le esigenze degli elettori. Sul piano politico complessivo questa è una ragione in più per affidare al centro-destra la guida del governo nazionale". Così Silvio Berlusconi, in una nota, commenta il voto in Friuli Venezia Giulia dove ha vinto il candidato del centrodestra, Massililiano Fedriga (Lega).