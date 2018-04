Papa: attenti a curiosità su web, non finire prigionieri

CITTA' DEL VATICANO, 30 APR - I bambini sono curiosi e nel mondo virtuale trovano tante cose brutte. Bisogna quindi aiutare i giovani a non finire prigionieri di questa curiosità. E' l'avvertimento che il Papa ha lanciato stamani alla messa a Casa Santa Marta. Francesco ha esortato, invece, a chiedere allo Spirito Santo che dà certezza. Saper discernere fra le curiosità buone e quelle cattive e aprire il cuore allo Spirito Santo, da cui solo può venire la certezza: sono queste - riferisce Vatican News - le due esortazioni che il Papa ha rivolto nell'omelia odierna, a partire dal Vangelo di Giovanni in cui c'è un dialogo fra Gesù e i discepoli, che il Papa definisce come il "dialogo fra le curiosità e la certezza".