Chiusa Grotta Azzurra, delusi i turisti

CAPRI (NAPOLI), 30 APR - Le condizioni meteomarine avverse hanno imposto questa mattina lo stop alle visite alla Grotta Azzurra, il celebre antro naturale di Capri (Napoli). Il servizio è stato sospeso, come accade spesso quando c'è mare mosso o quando si registra alta marea. Deluse le migliaia di turisti che sono sbarcate sull'isola per il ponte del primo maggio e che, non potendo recarsi in visita con le caratteristiche barchette alla Grotta Azzurra, stanno affollando la Piazzetta, le strade del centro, Anacapri e i belvederi panoramici. Il servizio resterà sospeso per l'intera giornata ma potrebbe riprendere domani se le condizioni del mare miglioreranno.