Boniek, Inter due errori e ha perso

ROMA, 30 APR - "Sto in Italia da 35 anni e non mi pare che le polemiche siano cominciate ieri o l'altro ieri": così Zbigniew Boniek, ex Roma e Juve e attualmente n.1 della federcalcio polacca, risponde a chi gli chiede un parere sulle polemiche per l'arbitraggio di Inter-Juve di sabato sera. "L'Inter ha fatto una partita straordinaria ha detto a Radio anch'io lo sport - poi ha compiuto due errori, la copertura sbagliata su Higuain e l'autogol. Nessuno ammette 'abbiamo giocato bene, ma poi sono stati fatti due errori e si è perso'. La Var - ha aggiunto Boniek - è stata introdotta per i gol non segnati in maniera pulita e per l'assegnazione dei rigori. Se uno pensa che la Var si debba occupare anche di tutto il resto, dei cartellini gialli e rossi è la fine Il fallo di Pjanic forse era da secondo giallo". Per l'ex campione polacco la Juve "ha cercato con molta tenacia il gol del pari, non pensava di poter vincere, ma con due errori dell'Inter c'è riuscita, e forse ha chiuso il discorso scudetto".