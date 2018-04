Di Francesco: Credo in rimonta Liverpool

ROMA, 29 APR - "Sono venuto qui per lanciare un messaggio: io ci credo. Questa squadra ha disputato già due partite veramente importanti in Europa, arrivando in semifinale, però il mio modo di pensare è di non accontentarsi mai, quindi vogliamo credere in questa rimonta sul Liverpool". Così Eusebio Di Francesco, in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro gli inglesi. L'allenatore della Roma, ospite alla trasmissione 'Che tempo che fa', su Rai 1, aggiunge poi che, "nel nostro mondo, regna il pessimismo; io, invece, sono ottimista".