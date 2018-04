Pioli: Fiorentina ha sfiorato perfezione

ROMA, 29 APR - "Rimanere in superiorità numerica dopo 5' è stato un grande vantaggio, ma la squadra aveva le idee chiare anche 11 contro 11. Abbiamo fatto bene, abbiamo palleggiato e non abbiamo mai rinunciato ad andare avanti, perché sapevamo che anche in 10 il Napoli poteva essere pericoloso. Partite perfette non esistono, ma noi oggi ci siamo andati vicino". Così Stefano Pioli, dopo la vittoria della Fiorentina sul Napoli, parlando a Premium sport. "Sarebbero aumentate le difficoltà senza l'espulsione, ma avremmo comunque fatto bene - aggiunge -. Abbiamo raccolto meno nelle ultime partite, ma in questo match abbiamo sfruttato le occasioni avute. Rimpianti per l'inizio di stagione difficile? Siamo arrivati lunghi, abbiamo fatto un rinnovamento quasi totale con giovani validi, ma molti alla prima esperienza in Italia. I ragazzi sono stati bravi nei momenti difficili, abbiamo sempre creduto nella forza del gruppo. L'Europa resta molto difficile, ma questa vittoria può darci la carica per le ultime tre partite".