Fvg, alle 19.00 ha votato il 38,37%

TRIESTE, 29 APR - L'affluenza alle urne rilevata alle 19.00 per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia è stata del 38,37%. I dati sono forniti dal Servizio elettorale regionale. Hanno votato 424.869 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L'affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine, dove ha votato il 40,69% degli aventi diritto. Nel 2013, quando però si votava in due giorni, l'affluenza registrata alle 19.00 della domenica era stata del 28,55%.