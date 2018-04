Gdf: Toschi,riaffermiamo valore legalità

ALGHERO, 29 APR - "Il vostro esempio trasmette a chi è in servizio uno straordinario patrimonio di ideali e valori". Così il comandante generale della guardia di finanza, il generale di corpo d'armata Giorgio Toschi, è intervenuto al 20/o Raduno nazionale dell'Associazione nazionale dei finanzieri d'Italia, che si è concluso oggi ad Alghero dopo tre giorni di celebrazioni molto partecipate. "Alghero ci ha accolto con grande calore, nel solco delle migliori tradizioni del popolo sardo - ha detto Toschi - siamo leali servitori dello Stato e difendiamo gli interessi economici e finanziari del Paese, incontrando la comunità riaffermiamo il valore della legalità e della giustizia". Toschi ha espresso riconoscenza per i finanzieri caduti in guerra o in servizio, "tutori delle regole fondamentali della convivenza democratica e ricchezza della storia del corpo".