Egitto: incendio nel cantiere del nuovo museo egizio

IL CAIRO, 29 APR - Un incendio è divampato nel cantiere per la costruzione del nuovo museo egizio al Cairo senza causare danni rilevanti o feriti. Lo riferisce l'agenzia Mena citando responsabili della sicurezza mentre i vigili del fuoco erano ancora la lavoro per domare le fiamme. A prendere fuoco sarebbe stata un'impalcatura in legno del cantiere del "Grande Museo Egizio" (Gem) o "Museo di Giza" perché sta sorgendo a circa due chilometri dalle piramidi. La struttura da 800 milioni di dollari affiancherà il museo egizio che si affaccia sulla centralissima piazza Tahrir e si presenta come il più grande museo archeologico al mondo. Una parziale apertura è prevista per quest'anno col traino del tesoro di Tutankhamon.