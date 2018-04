A Camerino nuove fessurazioni campanili

CAMERINO (MACERATA), 29 APR - Nuova chiusura di piazza Cavour a Camerino. Dopo la forte scossa del 10 aprile di magnitudo 4,6 è stato effettuato un nuovo sopralluogo con i vigili del fuoco dal quale "non sono emerse problematiche che suggeriscano di ampliare il perimetro della zona rossa". Ma - spiega - va "ulteriormente verificata la messa in sicurezza dei due campanili, che presentano nuove fessurazioni". Il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Camerino ha disposto che, in via precauzionale e in attesa di individuare tempi e modi di un eventuale ulteriore intervento di messa in sicurezza, è necessario chiudere al pubblico l'accesso a Piazza Cavour".