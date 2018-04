Milan: Gattuso, va migliorata mentalità

ROMA, 29 APR - "Non abbiamo sofferto, siamo arrivati quattro volte davanti al portiere e non l'abbiamo chiusa. Eravamo reduci da una brutta settimana brutta, non abbiamo trascorso i giorni migliori, ma ci abbiamo messo la faccia e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, in un campo difficile e in una sfida insidiosa. Avremmo dovuto segnare di più, ma l'importante è creare occasioni". Rino Gattuso si accontenta della vittoria del Milan in casa del Bologna. "Non posso rimproverare niente alla squadra - dice il tecnico rossonero a Premium sport -. Poi, se non si chiudono le partite, ci vuole pochissimo per riaprirle. Zero minuti concessi ad Andrè Silva? In questo momento la priorità non è perché non ha giocato lui, ma aver vinto dopo una brutta settimana. Cosa manca a questo Milan per raggiungere quello in cui giocavo io? Quella era un'altra epoca, era un altro calcio. Oggi a parte Zapata, Bonucci, Bonaventura e Rodriguez erano tutti giocatori nati dopo il 1994".