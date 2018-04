Serie A: Spal vince a Verona e respira

ROMA, 29 APR - Partite probabilmente decisive per la salvezza quelle giocate oggi in serie A. Nel match dell'ora di pranzo il Crotone ha battuto senza attenuanti il Sassuolo per 4-1, con una doppietta dello scatenato Simy. Ma nelle zone basse i calabresi sono stati superati dalla Spal, andata a vincere per 3-1 sul campo di un Verona per il quale la serie B è ormai una realtà, seppur non ancora matematica. La Sampdoria inguaia il Cagliari con un 4-1 che rispecchia l'andamento del match, mentre l'Udinese interrompe la serie negativa e, e guidata dal nuovo tecnico Tudor, pareggia 3-3 a Benevento incassando il gol di Sagna all'89'. Il Milan vince 2-1 a Bologna con i gol di Calhanoglu e Bonaventura, l'Atalanta 'vede' l'Europa battendo 3-1 il Genoa.