Straniero accoltellato a Firenze,è grave

FIRENZE, 29 APR - Un 24enne originario del Marocco è stato accoltellato a Firenze al volto ed al fianco sinistro da un gruppo di otto persone: operato, al momento è in prognosi riservata. Ad accorgersi del 24enne, che era riverso su una scalinata di corso dei Tintori, è stato un ragazzo italiano che ha fermato una volante che stava transitando in zona. I poliziotti hanno subito chiamato i soccorsi ed il 24enne è stato trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove è stato operato. Il 24enne ha raccontato agli agenti che gli aggressori potrebbero essere di nazionalità tunisina e che ricorda che uno di loro ha estratto il coltello per colpirlo al volto. Indagini in corso.