Vittima pedofilia,contento incontro Papa

CITTA' DEL VATICANO, 29 APR - Un incontro "sincero, accogliente ed enormemente costruttivo": così James Hamilton, una delle vittime della pedofilia del clero in Cile, ha definito il suo incontro con Papa Francesco durato, è lui stesso a riferirlo, "oltre due ore". Hamilton aggiunge di essere "molto felice e soddisfatto". Gli incontri tra Papa Francesco e i tre principali accusatori del dossier pedofilia in Cile proseguiranno anche oggi a Casa Santa Marta. Il pontefice in giornata dovrebbe vedere Juan Carlos Cruz, per poi avere domani un incontro con tutti e tre insieme.