Escursionista russa dispersa su Mt. Rosa

AOSTA, 29 APR - Un'escursionista russa risulta dispersa nella zona del ghiacciaio del Lys, nel versante Sud del Monte Rosa. La donna ha lasciato ieri pomeriggio il rifugio Margherita con le ciaspole ed è stata notata da una guida alpina che le ha sconsigliato di procedere verso Zermatt (Svizzera) considerate la difficoltà dell'itinerario e le previsioni di peggioramento della situazione meteo. La donna è stata dirottata verso il rifugio Mantova (3.495 metri), a Gressoney-La-Trinité (Aosta), dove però non è mai arrivata. I tentativi di contattarla telefonicamente e le verifiche in altri rifugi della zona (Balmenhorn e Capanna Gnifetti) hanno dato esito negativo. La scarsa visibilità dovuta alla nebbia impedisce il sorvolo dell'elicottero del Soccorso alpino valdostano e le ricognizioni via terra. I soccorritori valdostani sono in contatto con i colleghi svizzeri.