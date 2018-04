Seul, le due Coree torneranno a fuso orario unico

PECHINO, 29 APR - Le due Coree uniformeranno di nuovo il fuso orario: lo ha reso noto l'Ufficio di presidenza di Seul. Da agosto 2015 Pyongyang ha adottato il fuso orario di 8 ore e 30 dal meridiano di Greenwich, lasciando le nove ore della Corea del Sud e del Giappone. La decisione fu presa contro il "perfido imperialismo del Giappone", dato che le 8 ore e mezza sono state effettive sulla penisola coreana fino al 1910, anno di invasione da parte delle truppe nipponiche. Il piano sul cambio del fuso orario nordcoreano, con il ritorno a quello precedente, è stato espresso dal leader Kim Jong-un durante il summit intercoreano di venerdì al villaggio di confine di Panmunjom. "Sento amarezza nel vedere che qui ci sono due orologi appesi al muro della Peace House, uno per l'orario di Seul e uno per quello di Pyongyang", ha affermato Kim, nelle parole riferite da Yoon Young-chan, portavoce della Presidenza sudcoreana in un briefing. "Dato che siamo stati noi a cambiare il fuso orario, ritorneremo a quello originario".