Kim, niente nucleare se siamo è in pace con gli Usa

SEUL, 29 APR - Il leader nordcoreano Kim Jong-un durante il summit fra le due Coree ha detto: malgrado io "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro la Corea del Sud, il Pacifico o gli Usa". E' quanto ha riferito Yoon Young-chan, portavoce del presidente Moon Jae-in, a proposito di di Kim. Con gli Usa, Kim ha detto che non ripeterà "la dolorosa storia della Guerra di Corea" rilevando che "misure concrete sono necessarie per che evitare che qualsiasi confronto militare possa accadere", ha riportato la Yonhap. Al fine di raffreddare in via definitiva le tensioni e di aprire un nuovo capitolo, il prossimo summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump diventa cruciale. "Perché dovrei tenere armi nucleari e vivere in condizioni difficili se invece ci incontriamo spesso con gli americani per costruire la fiducia reciproca e se promettono di mettere fine alla guerra e di non invaderci?", ha aggiunto Kim nel resoconto di Yoon.