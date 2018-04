Corea Nord chiuderà sito test nucleari a maggio

PECHINO, 29 APR - La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudcoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio di presidenza di Seul. Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa", ha aggiunto Kim citato dal portavoce del presidente Moon Jae-in. Kim ha detto che non ripeterà "la dolorosa storia della Guerra di Corea" rilevando che "misure concrete sono necessarie per che evitare che qualsiasi confronto militare possa accadere".