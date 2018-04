Calcio:Spalletti "Ci vorranno giorni giorni per smaltire ko"

ROMA, 28 APR - "Bisognerà smaltire quest'amarezza che sarà la cosa più difficile. I ragazzi non meritavano questa sconfitta, questa è una partita che vale moltissimo per tutto l'ambiente e ci vorranno alcuni giorni per smaltirla": E' amaro il commento del tecnico dell'Inter dopo il ko casalingo contro la Juve. "Abbiamo perso soprattutto perché in 10 contro 11 abbiamo speso molto e poi ci è girata male sul secondo gol della Juve", ricostruisce a Premium, prima di criticare la conduzione di gara di Orsato: "Rivedendo bene le situazioni non mi sembra ci sia stato molto equilibrio tra i fatti ma poi dipende da quello che ha visto l'arbitro".