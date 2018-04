Spagna: stupro, 35.000 persone protestano a Pamplona

MADRID, 28 APR - Trentacinquemila persone sono scese nelle strade di Pamplona per il terzo giorno consecutivo per protestare contro la sentenza che ha condannato un branco di cinque uomini per "abuso", e non per "violenza", per lo stupro di una diciottenne. La decisione del tribunale ha scatenato un'ondata di indignazione anche su Twitter dove migliaia di donne hanno deciso di condividere le loro esperienze di abusi e violenze con l'hashtag #cuentalo, 'raccontalo' in spagnolo.