Spagna: Ral con le riserve ma vince 2-1

MADRID, 28 APR - Con la mente già rivolta alla semifinale di ritorno di Champions dell'1 maggio contro il Bayern, il Real Madrid fa turnover contro il Leganes, ma vince ugualmente. Per questo impegno il tecnico Zinedine Zidane non ha neppure convocato Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, mentre Marcelo, Modric e Lucas Vazquez sono andati in panchina. A segnare le reti della vittoria per 2-1 sono stati, nel primo tempo, Bale e Borya Majoral. Ora il Real è a un punto dai 'cugini' dell'Atletico Madrid, secondi in classifica e impegnati domani contro l'Alaves. Nel derby basco, la Real Sociedad ha battuto per 3-1 l'Athletic Bilbao per 3-1, grazie a due autoreti di San José e al gol di Oyarzabal.