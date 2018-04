In corteo a Firenze Mondeggi bene Comune

FIRENZE, 28 APR - 'Mondeggi non si vende, si coltiva o si difende', è lo slogan ribadito più volte nel corso della manifestazione svoltasi a Firenze nell'ambito della tre giorni nazionale di Genuino Clandestino, movimento contadino per l'autodeterminazione alimentare in corso nella fattoria di Mondeggi, a Bagno a Ripoli (Firenze), occupata dal movimento Mondeggi Bene Comune, la tre giorni. Al corteo, aperto da un trattore e che si è snodato lungo il centro cittadino e nell'Oltrarno, oltre alle reti territoriali di Genuino Clandestino, hanno partecipato comitati No Tav, No Tap, e le 'Mamme no inceneritore' della Piana fiorentina. "E' una manifestazione specifica per la difesa di Mondeggi, contro la privatizzazione e la 'chiamata' si è estesa a tutte le realtà che lottano per il proprio territorio e per l'autodeterminazione territoriale", ha detto Giovanni Pandolfini, tra i fondatori di Mondeggi Bene Comune. Oggi il consigliere della Città metropolitana di Firenze Benedetta Albanese ha rivolto un invito alla legalità.