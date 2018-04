Brasile: feriti due sostenitori di Lula

SAN PAOLO, 28 APR - Un uomo ha aperto il fuoco contro i sostenitori di Luiz Inacio Lula da Silva, accampati vicino alla prigione in cui si trova l'ex presidente, e ne ha feriti due. Lo riferisce la polizia dello stato di Parana. Da inizio mese nella capitale Curitiba, diverse persone si sono accampate a circa 500 metri dal carcere in cui è stato rinchiuso Lula dopo essere stato condannato a 12 anni per corruzione e riciclaggio.