Tennis: Barcellona, Nadal in finale con Tsitsipas

ROMA, 28 APR - Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas sono i finalisti del torneo di Barcellona, sulla terra rossa. Il n.1 del mondo e del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto per 6-4 6-0, in un'ora e 22 minuti, il belga David Goffin, n.10 Atp. Per il maiorchino si tratta della 400esima vittoria sulla terra battuta e della finale numero 113 in carriera, nella quale andrà a caccia del 77esimo trofeo. Dall'altra parte della rete domani troverà il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, n.63 Atp che dopo aver eliminato nei quarti l'austriaco Thiem ha battuto oggi 7-5 6-3 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.11 Atp.