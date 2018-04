Crack L'Unità, Soru, accuse infondate

CAGLIARI, 28 APR - "Ieri, a quasi un anno esatto dal giorno in cui sono stato assolto da un'altra accusa ingiusta, sono venuto a sapere per la prima volta di essere stato indagato per una nuova vicenda". Così l'europarlamentare del Pd Renato Soru, conferma il suo coinvolgimento come imputato, "insieme ad altre 11 persone", nell'inchiesta della Procura di Roma sull'ipotesi di bancarotta fraudolenta per il concordato giudiziale della società Nuova iniziative editoriale (Nie), allora editrice del quotidiano l'Unità. Un messaggio affidato ai social, nel quale Soru respinge le accuse mossegli: "ritengo di poter dimostrare facilmente la totale infondatezza dei fatti di cui sono stato accusato e pertanto chiederò di essere sentito al più presto possibile, affinché anche questa vicenda possa essere superata senza lasciare alcun dubbio sui miei comportamenti".