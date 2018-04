A Venezia il Tech Festival del 'Foglio'

VENEZIA, 28 APR - Futuro e innovazione guidati dalle idee sono il tema sul quale il quotidiano 'Il Foglio' ha chiamato a confronto a Venezia, politici, imprenditori, ricercatori e opinion maker nella prima edizione del "Tech Festival". Un appuntamento per discutere in modo aperto di come tecnologia e innovazione abbiamo cambiato e possano modificare in meglio il presente e il futuro. Tra gli ospiti, anche il ministro Carlo Calenda. "Abbiamo affrontato la globalizzazione - ha detto - solo dal punto di vista della convenienza economica. L'innovazione finalmente rimette al centro l'uomo perché non può essere affrontata e gestita solo dal punto di vista economico". "Il punto che affrontiamo - ha detto il direttore del quotidiano, Claudio Cerasa - è che non bisogna avere paura del futuro. L'innovazione va governata, ma deve essere accettata, non la si può combattere. Nello stesso tempo non si può accettare che sia l'algoritmo che governa la politica, ci deve una politica forte".