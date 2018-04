Gru urta treno, To-Sv riapre domani

TORINO, 28 APR - Sarà riaperta domani mattina la linea ferroviaria Torino-Savona interrotta da ieri tra Fossano e Mondovì per il deragliamento di un treno. Lo rende noto Trenitalia. Oltre 80 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici sono al lavoro senza sosta - 24 ore su 24 - per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura e riparare i danni nei pressi della stazione di Trinità, nel Cuneese, dove ieri il regionale 10130 ha urtato la gru di una ditta privata, impegnata in lavori esterni alla ferrovia, finendo sui binari. Rimosso la scorsa notte il convoglio, sul quale si sono registrati dieci passeggeri feriti in modo lieve, i lavori stanno interessando il piano dei binari e i cavi di alimentazione elettrica. Dopo la riattivazione della circolazione ferroviaria, i treni percorreranno il punto di linea interessata dai lavori a velocità ridotta per un rallentamento precauzionale necessario all'assestamento l'infrastruttura.