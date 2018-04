1 maggio, al Mt.Bianco coda di 75 minuti

AOSTA, 28 APR - Lunghe code al traforo del Monte Bianco in occasione del Ponte del primo maggio. Sul piazzale francese l'attesa prevista per i veicoli diretti in Italia è di 75 minuti, mentre scende a 30 sul lato opposto della galleria. In base alle previsioni della società di gestione Geie-Tmb la viabilità tornerà scorrevole a partire dalle 19. Per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione programmati, la galleria resterà chiusa dalle 23.30 di oggi alle 13 di domenica 29 aprile. Non sono segnalati particolari rallentamenti invece al traforo del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera.