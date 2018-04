Inzaghi, Lazio padrona del suo destino

ROMA, 28 APR - "Abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo cominciato un lungo ciclo e con un calendario complicato, ma giocheremo pensando che sia una finale, contro una squadra con ottimi elementi e un ottimo tecnico". Lo dice Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta in casa del Torino. Match che vede i biancocelesti obbligati a tenere il passo di Roma e Inter nella corsa alla Champions. "Ho chiesto ai giocatori di non pensare alle quattro partite che restano - precisa il tecnico biancoceleste in conferenza stampa - ma unicamente al Torino, guardando alle nostre partite senza perdere concentrazione. Dobbiamo essere lucidi fino alla fine, conterà chi avrà più motivazione. Sugli altri non possiamo incidere".