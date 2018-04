Padre scappato da Bolzano con bimbi, sono in Tunisia

BOLZANO, 28 APR - Sono in Tunisia e stanno bene i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. Questa mattina l'uomo ha chiamato sua moglie Rosa Mezzina e ha comunicato che i tre hanno raggiunto la Tunisia e che stanno bene. La madre ha anche parlato con i suoi figli Yassine e Yasmine, di 4 e 2 anni. Sono in corso accertamenti dei carabinieri di Bolzano con il supporto della direzione centrale della polizia criminale di Roma Interpool. La madre ha avviato contatti con il ministero degli Esteri e viene seguita dall'avvocato Nicodemo Gentile. Il padre e i due bambini erano scomparsi domenica. La mamma, tornando dal lavoro, si è accorta che in casa mancavano dei vestiti e una valigia. Erano invece rimasti a Bolzano i documenti dei due bambini. Della scomparsa si era anche occupata la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto'. Per il momento non è ancora chiaro, come il padre sia riuscito a raggiungere la Tunisia senza i documenti dei bambini.