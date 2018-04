Ballardini, vietato prendere schiaffi

GENOVA, 28 APR - "Per il futuro del Genoa servono convinzione e concentrazione. E che le parti condividano insieme l'aspetto tecnico. Anche se quando c'è la condivisione non è detto che poi tutto vada bene". Lo ha detto l'allenatore del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Basta un punto per la matematica salvezza anche se di fatto la pratica è stata conclusa positivamente dopo il successo di lunedì col Verona. Ma l'attualità è soprattutto capire il futuro della panchina del Genoa con Ballardini sempre più lontano dalla conferma. Di certo il tecnico vuole chiudere bene la stagione: "Abbiamo dimostrato che con testa ed impegno abbiamo fatto partite e risultati straordinari. C'è da andare avanti su questa strada. Le ultime partite puoi prendere schiaffi, ma non vogliamo che accada".