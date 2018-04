Sindaco Arquata, nuovo governo subito

ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 28 APR - "Fate quello che vi pare, ma l'importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate". Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci durante l'inaugurazione della cittadella delle attività produttive a Pescara Del Tronto, frazione devastata dal sisma del 24 agosto, che sta ricominciando a vivere grazie alle Sae, alla chiesa e al sito della Tod' "Ora non si vedono più politici ma vedrete che torneranno - ha aggiunto, rivolgendosi ai presenti tra cui il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli e il presidente della Regione Luca Ceriscioli -. Intanto andiamo avanti con gli interlocutori della Regione Marche". I cittadini terremotati continuano a lamentare ritardi. "A chi si lamenta dico che dobbiamo sacrificarci tutti. Perché tutti sono stati colpiti da questo terremoto. Se qualcuno è scontento, pazienza - ha concluso Petrucci -. Anche perché ho ancora tre anni e due mesi per completare il mio mandato".