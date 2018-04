Esplode fabbrica di 'botti', due feriti

BARI, 28 APR - Due persone sono rimaste ferite nell'esplosione verificatasi in un laboratorio di fuochi d'artificio a San Severo di Foggia. Al momento non è ancora chiaro quali siano le loro condizioni. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e consentire ai Carabinieri di avvicinarsi al luogo. Due, in particolare, le esplosioni che si sarebbero verificate in successione. La fabbrica si trova nella zona Contrada Casone di San Severo (Foggia) ed è di proprietà dei fratelli Del Vicario di San Severo.