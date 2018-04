Maradona lascia club Emirati Arabi

ROMA, 28 APR - Diego Maradona ha lasciato la panchina della squadra dell'Al Fujairah, formazione degli Emirati arabi che milita nell'Arabian Gulf League. La decisione è stata presa dall'ex campione argentino dopo aver fallito la promozione nella serie A locale. Nella partita di ieri, contro il Khorfakkan infatti, la formazione di Maradona non è andata oltre l'1-1 pregiudicando così in modo definitivo le possibilità di promozione. Maradona aveva un contratto di un anno, con opzione per un secondo in caso di promozione.