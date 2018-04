Uomo ferito alla mano con una coltellata a Milano

MILANO, 27 APR - Un uomo di 43 anni è stato ferito alla mano con una coltellata inferta durante un'aggressione avvenuta in via Elio Adriano, a Milano. È accaduto alle 21.50 davanti alla fermata Atm della linea 56, la natura dell'episodio non è stata ancora chiarita. Non si esclude che possa trattarsi di una rapina. Il 43enne ha anche abrasioni al collo ma le sue condizioni non sono giudicate gravi. L'aggressione è l'ultimo episodio violento di una giornata segnata da due omicidi in città e tre ferimenti (due dei quali avvenuti a Cinisello Balsamo).