Figli di due padri registrati all'anagrafe di Gabicce

GABICCE MARE (PESARO URBINO), 27 APR - Due gemelli, figli di due padri, sono stati registrati all'anagrafe di Gabicce Mare, piccolo centro del litorale marchigiano. Il caso di Torino, dove un bimbo, figlio però di due mamme, è stato iscritto qualche giorno fa all'anagrafe, ha fatto da apripista. Negli stessi giorni, anche il piccolo Comune (poco più di 5.000 abitanti) si è occupato di una nuova famiglia omogenitoriale. I due uomini si sono uniti civilmente e hanno scelto di far nascere i loro bambini (una coppia di gemelli, un maschio e una femmina) negli Usa. La coppia, residente a Gabicce Mare, si è immediatamente recata presso i Servizi Demografici del Comune per trascrivere il provvedimento straniero di nascita dei due figli, con l'assistenza dell'avvocato trentino Alexander Schuster del Foro di Trento, noto per seguire in Italia casi di questo tipo. "Non si tratta solo del riconoscimento di diritti civili, ma di un'azione di civiltà" dice il sindaco Domenico Parruzzi.