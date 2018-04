Governo: Orfini, parola di Di Maio inaffidabile

ROMA, 27 APR - "Sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio: in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle Unioni civili. Perché i 5 Stelle non decidono autonomamente, rispondono alla Casaleggio Associati, con cui hanno persino firmato un contratto". Così il Presidente del PD Matteo Orfini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Io non credo - ha proseguito - che spetti al PD oggi fare una proposta per il governo del Paese. Credo che ci spetti lealtà e onestà nei confronti di chi ci ha votato. E per me Salvini e Di Maio sono la stessa cosa, opposti della Sinistra". "Vedremo se alla direzione del PD troveremo una sintesi - ha detto ancora Orfini - tra le varie posizioni, molto diverse tra loro, o se faremo una conta. Non era possibile organizzarla prima del 3 maggio perché in direzione abbiamo anche gente normale, che lavora o che studia, hanno bisogno del tempo per potersi organizzare e venire a Roma".